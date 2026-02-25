Названы дата и место прощания с актрисой Ириной Шевчук
Прощание с заслуженной артисткой РФ Ириной Шевчук пройдет 28 февраля
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Прощание с заслуженной артисткой РФ Ириной Шевчук пройдет в субботу, 28 февраля. Об этом сообщила дочь актрисы Александра Афанасьева-Шевчук.
«Прощание состоится в субботу в 10:00 в ЦКБ № 1», — приводит ее слова «РИА Новости».
Она также подтвердила, что похороны состоятся на Троекуровском кладбище в Москве.
Ирина Шевчук умерла 24 февраля на 75-м году жизни после трехлетней борьбы с лимфомой головного мозга.
Коллега и подруга актрисы Елена Драпеко выразила соболезнования, назвав ее замечательным человеком и отметив ее обширную фильмографию, насчитывающую более 70 кинопроектов.
Роль Риты Осяниной в легендарной военной драме «…А зори здесь тихие» принесла актрисе всесоюзную известность и любовь зрителей.
Всего в фильмографии Ирины Шевчук насчитывается более 70 проектов, включая «Белый Бим Черное ухо», «Государственная граница» и «Курортный роман».
