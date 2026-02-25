Станет агрессивным? Какова дальнейшая судьба брошенной макаки Панча

Daily Mail: Панч может быть навсегда разлучен со своей стаей

Фото: Reuters/Kim Kyung-Hoon

Эксперты предостерегают общественность от желания забрать милую обезьянку домой.

Маленький японский макака по имени Панч, ставший звездой социальных сетей из-за своего одиночества, может быть навсегда разлучен со своей группой в зоопарке Итикава. Об этом сообщает Daily Mail.

Специалисты отмечают, что примат столкнулся с двойным отвержением: сначала от него отказалась собственная мать, а затем попытка интеграции в стаю закончилась агрессией со стороны сородичей.

Доцент кафедры познания и благополучия приматов Ливерпульского университета Джона Мурса доктор Эмили Бетелл пояснила, что сейчас за животным ведется пристальное наблюдение, и перевод в изоляцию станет лишь крайней мерой.

«Я ожидаю, что Панч будет находиться под тщательным наблюдением смотрителей, и, похоже, они пробуют различные подходы, чтобы найти способ удержать Панча в группе, что является лучшей практикой», — рассказала эксперт.

По мнению ученых, главной угрозой для Панча является не только риск физических атак, но и долгосрочные психологические последствия социальной изоляции. Из-за раннего расставания с матерью макака пропустил важные этапы развития, в ходе которых должен был научиться правилам поведения в иерархическом обществе приматов.

Тем не менее пол животного может сыграть ему на руку. В природе самцы макак обычно покидают свою родную группу по достижении половой зрелости. Поэтому в будущем зоологи смогут попробовать подселить его в совершенно новый коллектив.

Профессор Джо Сетчелл из Даремского университета добавила, что отказ матери от первенца — явление редкое, но возможное у неопытных самок. Особенно это случается в условиях стресса или экстремально жаркой погоды, которая стояла во время рождения малыша.

В настоящее время Панч находит утешение в плюшевой игрушке орангутана, которую ему выдали сотрудники зоопарка. Эксперты предостерегают общественность от желания забрать «милую обезьянку» домой. Они подчеркивают, что приматы — дикие существа и никогда не должны становиться домашними питомцами.

Вмешательство смотрителей в процесс общения Панча с другими обезьянами минимизировано специально, чтобы он не привык только к человеческому обществу, иначе он никогда не сможет адаптироваться к жизни среди себе подобных.

Если Панч будет воспитываться преимущественно людьми, он рискует вырасти социально неадаптированным и агрессивным взрослым животным, представляющим опасность.

