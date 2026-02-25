Измены и наркотики: тайны мучительного брака Джона Кеннеди-младшего с Кэролин Бессетт

Фото: www.globallookpress.com/Globe Photos

Об истории их токсичной любви и трагичной смерти сняли сериал.

Брак Джона Кеннеди-младшего и модного публициста Кэролин Бессетт был омрачен скандалами с самого начала. Отношения пары стремительно портились настолько, что сын 35-го президента США всерьез подумывал о разводе всего через полтора года после свадьбы.

Однако этим планам не суждено было сбыться — 16 июля 1999 года оба погибли в авиакатастрофе у побережья Мартас-Винъярд.

Об их любви и трагическом финале сняли сериал. Разобрались в скандальной жизни молодоженов в материале 5-tv.ru.

Измены и наркотики

Бывшая любовница Кеннеди-младшего Сибил Хилл рассказала, что он жаловался на супругу. По ее словам, Бессетт «превратила его жизнь в ад». Кэролин изменяла мужу со своим бывшим парнем Майклом Бергином и страдала от резких перепадов настроения, а также употребляла тяжелые наркотики.

В своей откровенной книге «Другой мужчина: Джон Кеннеди-младший, Кэролин Бессетт и я» Бергин утверждал, что она забеременела во время их романа и сделала аборт. Он отметил, что в 1994 году она якобы избавилась от ребенка, которого зачала от другого мужчины.

О проблемах Бессетт с наркотиками также подробно рассказывается в книге Эдварда Кляйна «Проклятие Кеннеди: почему трагедия преследует первую семью Америки на протяжении 150 лет».

Отношения с бывшей любовницей

Хилл утверждала, что Кеннеди-младший был настолько расстроен состоянием брака, что в феврале 1998 года обратился к ней за утешением. Они встретились в Аспене, где провели «волшебную и страстную ночь». Именно тогда он признался, что подумывает о разводе.

Позже, по словам Хилл, Кеннеди-младший сказал, что «дома все наладилось» и они «работают над браком». Однако ситуация изменилась, когда начали распространяться слухи об их романе.

После странного звонка от женщины, представившейся репортером, Хилл заподозрила, что это была сама Кэролин. Когда она попыталась снова связаться с Джоном, он не ответил.

«Она спросила меня: „Ты встречаешься с Джоном Кеннеди?“ Я ответила „нет“, и она повесила трубку. Ее тон был таким злым, что я подумала, что это Кэролайн. Но эти истории явно создали проблемы для Джона. Когда я снова позвонила, он не ответил», — вспомнила Хилл.

Трагический финал

Кеннеди и Бессетт поженились в 1996 году. Менее чем через три года после свадьбы, 16 июля 1999 года, самолет, который пилотировал Джон Кеннеди-младший, вылетел с побережья Мартас-Винъярд и потерпел крушение.

По данным радара, небольшой одномоторный самолет упал с высоты более 300 метров и рухнул в океан. В катастрофе также погибла сестра Кэролин — Лорен Бессетт.

Новый сериал о трагической любви

История пары легла в основу первого сезона сериала-антологии Райана Мерфи «Американская история любви» (Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette), премьера которого состоялась 12 февраля 2026 года на FX и Hulu.

Девятисерийный проект прослеживает путь героев от случайной встречи в Нью-Йорке в 1992 году до тайного брака и гибели. Создатели делают акцент не на глянцевой стороне их жизни, а на психологическом давлении, которое усиливалось с ростом медийного внимания.

Критики высоко оценили старт проекта: на агрегаторе Rotten Tomatoes сериал держит рейтинг 90% «свежести», журналисты хвалят тщательную реконструкцию знаковых моментов и внимание к разрушительному давлению славы.

Роль Джона Кеннеди-младшего исполнил Пол Энтони Келли, а Кэролин Бессетт сыграла Сара Пиджон. В актерский состав также вошли Наоми Уоттс в образе Жаклин Кеннеди Онассис, Грейс Гаммер в роли Кэролайн Кеннеди и Алессандро Нивола, сыгравший дизайнера Кельвина Кляйна, с которым Бессетт работала в модной индустрии.

Сериал вызвал неоднозначную реакцию. Племянник Джона Кеннеди-младшего, Джек Шлосберг, раскритиковал проект за отсутствие консультаций с семьей и обвинил создателей в попытке наживы на жизни своего дяди «грубо и отвратительно». Райан Мерфи в ответ назвал критику «странной», поскольку речь шла о родственнике, которого критик сам не помнил.

