В результате удара ВСУ по химзаводу в Смоленской области погибло семь человек

Объект был атакован не менее чем 30 беспилотниками с взрывчатыми устройствами.

В результате атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по химическому заводу «Дорогобуж» в Смоленской области погибли семь человек. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) России.

«Вследствие детонации взрывных устройств пострадали гражданские лица, из которых погибли семь человек, не менее десяти получили ранения», — уточнили в ведомстве.

Удар не менее чем 30 украинскими дронами был нанесен по территории завода 25 февраля. БПЛА были оснащены взрывчатыми устройствами.

Из-за атаки повреждения получили инфраструктура завода, здание пожарной части, спецавтомобиль для тушения огня. В итоге был нанесен значительный имущественный ущерб.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

«Следственный комитет России устанавливает конкретных лиц из числа представителей ВСУ, причастных к совершению этого преступления», — отметили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что беспилотники ВСУ уничтожили фельдшерско-акушерский пункт в селе Курковичи Стародубского округа Брянской области.

