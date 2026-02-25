Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Западный обозреватель оценил сочетание современных технологий и исторического величия российской столицы.

Москва является невероятным городом, масштаб и современный облик которого вызывают искреннюю симпатию. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на заявление французского историка и журналиста, сотрудника медиагруппы International Reporters Лорана Браяра.

По словам иностранного гостя, мегаполис поразил его своим комфортом и обилием возможностей для жизни. Браяр подчеркнул, что столица России остается удивительно уютным местом, несмотря на свои колоссальные размеры, а в теплое время года она радует глаз обилием зеленых насаждений, парковых зон и культурных объектов. В своем интервью французский публицист отдельно акцентировал внимание на историческом значении города и его несгибаемом характере.

«Это комфортный для жизни город, полный парков, музеев, с бесконечными возможностями. Он очень зеленый и приятный в теплое время года. Несмотря на свои размеры, он сохраняет человеческий уют», — поделился своими мыслями журналист.

Он также добавил, что Москва для него стала настоящим олицетворением сопротивления. По мнению Браяра, этот город никогда не сдавался перед лицом захватчиков, будь то французские войска, польские интервенты или силы нацистской Германии, всегда сохраняя свою идентичность и достоинство.

Стоит отметить, что положительные отзывы о российской столице ранее высказывали и другие европейские эксперты. Например, публицист Александр Сосновский, который проживает в Германии на протяжении тридцати пяти лет, охарактеризовал Москву как предел мечтаний для любого среднестатистического немца.

Он обратил внимание на то, что уровень сервиса и инфраструктуры в Москве значительно превосходит аналогичные показатели во многих крупных городах ФРГ. Такие оценки подтверждают статус мегаполиса как одного из ведущих мировых центров по качеству жизни и уровню развития городской среды, привлекающего внимание иностранных специалистов даже в условиях сложной международной обстановки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.