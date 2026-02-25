Руководство по эксплуатации секс-рабынь: что еще нашли в тайниках Эпштейна

Фото: Zuma\TASS

Зачем финансист арендовал не менее шести складов.

В потайном хранилище, которое арендовал покойный Джеффри Эпштейн, обнаружены десятки улик, подтверждающих его преступную деятельность. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на опись тайного склада в Палм-Бич.

Среди находок — фотографии обнаженных женщин, предположительно жертв миллионера, порнографические журналы, VHS-кассеты и DVD-диски с материалами сексуального характера с участием подростков. Также там два руководства по обучению секс-рабынь.

Тайные хранилища

Как выяснилось, с 2003 по 2019 год Эпштейн арендовал не менее шести складов в США, большинство из которых находились во Флориде. Перед первым полицейским рейдом в 2005 году финансист нанял частных детективов. Они вывезли компрометирующие предметы из его дома и спрятали их.

В хранилище детективного агентства Riley Kiraly помимо прочего хранились три компьютера, 29 телефонных книг, список массажисток Флориды, более двух тысяч долларов наличными, секс-игрушки, массажеры для тела, женское белье и даже удостоверение личности Гарвардского университета.

Бывший начальник полиции Палм-Бич Майкл Рейтер подтвердил, что во время обыска 2005 года в особняке педофила «все было убрано». При этом, часть компьютерного оборудования исчезла.

Это породило теории о том, что Эпштейн тайно снимал свои преступления для шантажа или личного удовлетворения. В феврале 2014 года он просил своего пилота установить скрытые камеры.

Уничтожение улик

Несмотря на публикацию Министерством юстиции США более трех миллионов файлов, связанных с делом Эпштейна, ФБР настаивает, что не обнаружило видеозаписей насилия над жертвами. В ведомстве заявили, что если бы такие материалы существовали, они непременно были бы использованы в суде.

Однако из опубликованных писем следует, что финансист неоднократно приказывал уничтожать улики. В мае 2014 года его сотрудники просверлили отверстия в жестких дисках серверов из нью-йоркского особняка и вывезли оборудование. Оригинальные компьютеры из флоридского тайника так и не найдены.

Парижская квартира

Тем временем французская полиция обнародовала снимки из парижской квартиры Эпштейна на авеню Фош. Там нашли массажный стол, секс-игрушки и фото обнаженных женщин.

По меньшей мере три женщины заявили об изнасилованиях во Франции. Следователи призывают других возможных жертв дать показания.

