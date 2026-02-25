Суд в Москве оштрафовал Telegram на семь миллионов рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

Таганский суд Москвы вынес постановление о штрафе в семь миллионов рублей в отношении мессенджера Telegram. Об этом сообщил источник 5-tv.ru из зала суда.

Мессенджер обвиняется в нарушении требований законодательства о контроле за распространяемой информацией. Отмечалось неисполнение обязанностей со стороны Telegram по мониторингу контента и ограничению доступа к запрещенным материалам — часть 3 статьи 13.50 КоАП РФ.

В судебных материалах указали, что платформа не приняла меры по блокировке сведений о дистанционной продаже алкогольной продукции, а также публикаций, содержащих пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений*.

До этого руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский отмечал, что в случае признания Telegram экстремистской организацией возможные ограничения его работы могут затронуть значительное число пользователей.

Ранее, писал 5-tv.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не уполномочен принимать решение о блокировке мессенджеров. Официальный представитель Кремля заявил, что в мессенджере распространяется много потенциально опасного контента. По его словам, на платформе фиксируются многочисленные нарушения, а администрация сервиса не выражает готовности к полноценному взаимодействию с российскими властями.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ