Подешевели? В России изменились цены на автозапчасти

В России снизились оптовые цены на автозапчасти. Как выяснили «Известия», благодаря стабильным поставкам из Китая и укреплению рубля по отношению к юаню стоимость упала на 10–15%. Сильнее всего подешевели основные расходные материалы, такие как фильтры, тормозные колодки и диски.

Только вот значительной экономии автовладельцы не почувствуют. Как утверждают эксперты, в рознице цена запчастей останется прежней, а услуги сервисов даже подорожают.

«Как правило, в среднем на запчастях сервис зарабатывает порядка 10%. Если мы возьмем, допустим, что запчасти условно подешевели, потому что они сами по себе дешевле, понятное дело, что он начинает зарабатывать меньше. Как мы можем поднять зарплату сотрудникам и сохранить рентабельность бизнеса? Только, разумеется, за счет повышения цен на услуги», — объяснил автоэксперт Максим Пастушенко.

«Известия» изучили ситуацию на рынке и убедились, что за два года обслуживания в одной и той же мастерской масляный фильтр действительно стал стоить меньше. Но в то же время замена моторного масла значительно подорожала. Как утверждают эксперты, ощутимое снижение расходов может произойти только в том случае, если уменьшатся затраты на логистику.

