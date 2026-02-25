Для 400 тысяч матерей в России пересчитали размер будущей пенсии
Такие меры связаны с изменениями в начислении страхового стажа.
Россия развивается несмотря на санкции и давление извне. Об этом с цифрами в руках рассказывает Михаил Мишустин — он представляет в Госдуме отчет о работе правительства. Успешно реализуются ключевые нацпроекты и меры по улучшению качества жизни семей с детьми и повышения рождаемости.
Материнский капитал и социальные пособия регулярно индексируют. А для четырехсот тысяч мам уже пересчитали размер будущей пенсии. Ведь теперь в страховой стаж включаются первые полтора года ухода за ребенком. Также по всей стране продолжается строительство и модернизация больниц и поликлиник.
«Свыше трех тысяч объектов были построены или отремонтированы, прежде всего, в сельской местности и малых городах страны. В учреждения первичного звена за прошлый год поступили десятки тысяч единиц оборудования. Для жителей городов, сел и поселков, где уже произошли такие изменения, медицинская помощь на более высоком технологическом уровне стала еще доступнее. Возводим и новые приемные отделения», — заявил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
Большое внимание уделяется помощи людям на новых территориях. В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях восстанавливают дорожную и коммунальную инфраструктуру, мобильную связь, строят дома. Уже привели в порядок тысячи различных объектов.
