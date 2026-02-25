Фото, видео: AP/TASS; 5-tv.ru

Представители США отметили: вопрос о территориях, о котором заявляют на Украине, лишь предлог для затягивания конфликта.

Россия даст жесткий ответ при передаче Украине ядерного оружия. Об этом заявил постоянный представитель нашей страны при ООН Василий Небензя. На заседании Совета безопасности организации он назвал подобные планы Великобритании и Франции опасными и противоправными и посоветовал пересмотреть политику.

Безрассудный курс на эскалацию конфликта, похоже, оттолкнул от Киева даже его некогда главных союзников — Соединенные Штаты. Корреспондент «Известий» Александр Тузиков продолжит.

Поворотный момент в истории ООН. Впервые за четыре года Генассамблея приняла резолюцию по Украине, которую не поддержали США. Штаты предлагали удалить из проекта два абзаца — о «суверенитете и территориальной целостности». И в итоге воздержались от голосования, в отличие от европейских союзников. И объяснили почему: вопрос о территориях, о котором кричат в Киеве и Брюсселе, — лишь предлог для затягивания конфликта. Поэтому в американский вариант это не вошло.

«Соединенные Штаты, безусловно, приветствуют призыв к немедленному прекращению огня. Как мы уже говорили, эта резолюция также содержит формулировки, которые, скорее всего, отвлекут от текущих переговоров, а не будут способствовать обсуждению всего спектра дипломатических путей, которые могут проложить путь к этому прочному миру», — заявила заместитель постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс.

Это заявление вызвало шок среди европейских союзников. Великобритания и Франция выразили разочарование. Ведь накануне их представители вместе с Урсулой фон дер Ляйен заверяли в Киеве подопечных, что поддержка Запада неизменна. Владимира Зеленского тоже все чаще спрашивают: чувствует ли он давление со стороны Дональда Трампа?

«Немного. Я понимаю сигналы президента США. Возможно, он готовит почву перед трехсторонними переговорами и так далее. Так что… не теряя нашего достоинства, мы можем двигаться вперед», — ответил Владимир Зеленский.

Зато о потере достоинства вовсю кричат в Верховной Раде лоббисты проплаченных Коломойским* и западными кураторами нацбатов, если неонацистов все же заставят покинуть Донбасс.

«Народ выйдет на Майдан даже во время военного положения. И есть кому выйти, поверьте мне. Даже если это будут одни женщины, они выйдут и будут высказываться в случае предложений территориальных уступок. Ради чего мы воюем с 2014 года? Ради чего сотни тысяч украинцев, прошу прощения, погибли?» — заявил народный депутат Украины Юрий Камельчук.

После ошеломительного для них голосования в Генассамблее ООН «заукраинцы» устроили в Нью-Йорке малочисленные протесты, больше напоминавшие обычный перформанс ряженых, органично вписанный в коммерческую рекламу.

На заседании Совбеза ООН глава российского представительства при сообществе наций парировал все выпады европейцев и украинцев, заодно поставил делегатов Незалежной на место.

«Если формально, я украинец. И у меня такая странная фамилия, славяне знают, ее трудно найти даже на Украине. Она из запорожских казаков. Мой отец — щирый украинец, да и мать тоже из казаков. Для нас нет разницы. Национальность у нас общая, вот вера разная. Мы из Киевской Руси, которую вы продали за 30 сребреников», — заявил постоянный представитель РФ при ООН и в Совете безопасности ООН Василий Небензя.

«Я хотела бы сделать замечания относительно заявления российского делегата. Во-первых, господин Небензя, вы не украинец и не притворяйтесь им. Во-вторых, мы никогда не будем единым народом с Россией и мы не собираемся когда-либо стать единой нацией с Россией. Украина — европейская страна», — парировала заместитель иностранных дел Украины Марьяна Беца.

Разного рода фон дер Ляйен пора прекратить высмеивать усилия США и России по достижению прочного мира в Европе, а также пора прекратить финансировать киевскую шайку, — все громче говорят даже в Европарламенте.

«Я спрашиваю вас: чего вы хотите добиться?! Чего вы хотите достичь этими миллиардными выплатами Киеву? Хорошо, что Виктор Орбан заблокировал кредит на 90 миллиардов. Пришло время положить конец этой войне. Не только в интересах россиян и украинцев, но и в интересах немцев, которым приходится за все это платить», — заявил депутат Европарламента Александр Селл.

Впрочем, США европейская группировка во главе с фон дер Ляйен, Макроном и Стармером давно понятна и не нужна. Главный переговорщик Трампа Стив Уиткофф заявил: следующий трехсторонний раунд в формате Россия — Украина — США состоится во Флориде в начале марта. То есть без европейцев. Они там лишние.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов.