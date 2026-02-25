Допился: школьник попал в больницу с кровавой рвотой из-за злоупотребления колой

Школьник в Приморье попал в больницу с кровавой рвотой из-за злоупотребления колой

Даже незначительное касание эндоскопа вызывало в организме мальчика микрокровоизлияния.

Ребенка госпитализировали с кровавой рвотой из-за усугубления эрозийного гастрита, который вызвало длительное употребление колы, во Владивостоке. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила врач-эндоскопист Краевой детской клинической больницы № 1 Маргарита Лемза.

По ее словам, слизистая желудка оказалась крайне уязвимой во время процедуры, и даже незначительное касание эндоскопа вызывало в организме школьника микрокровоизлияния. Такое развитие симптомов свидетельствовало о том, что у ребенка были предпосылки к развитию эрозийного гастрита, а употребление газировки лишь усугубило состояние.

Пациента в дальнейшем ожидает длительная терапия, а также наблюдение у гастроэнтеролога. По словам медработников, если желудок здоров, таких осложнений может не возникнуть, однако при наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта сладкие газированные напитки приводят к серьезным последствиям.

В составе колы, как отметила Лемза, содержится ортофосфорная кислота. Концентрация вещества невелика, однако оно обладает выраженным воздействием и может усиливать повреждение слизистой при склонности к гастриту, вплоть до появления эрозий и кровотечений.

Специалисты не раз отмечали рост числа детей с эрозийными гастритами, панкреатитами и даже панкреонекрозом. Причинами госпитализаций становились не только сладкие газированные напитки, но и популярные острые закуски, а также регулярное питание в точках фастфуда.

