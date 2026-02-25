Россиян предупредили о подорожании шаурмы в 2026 году

Эксперт Балясников: шаурма подорожает на 15–20% до 320 рублей в 2026 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов

Количество предприятий общественного питания оказалось ниже числа закрытий, а спрос на продукт остался стабильным.

Российский рынок шаурмы продолжит перестраиваться под давлением роста себестоимости, налоговой нагрузки и кадрового дефицита в 2026 году. При этом формат сохранит устойчивый спрос, несмотря на ожидаемое закрытие части заведений. Об этом в беседе с Газета.ру рассказал заместитель генерального директора по развитию и маркетингу Владимир Балясников.

По его оценке, шаурма может подорожать на 15–20% в 2026 году. Средняя цена классической порции способна вырасти до 320 рублей. Поставщики уведомляют о повышении закупочных цен на 10–12% с января, а дополнительные расходы на персонал из-за изменений в регулировании рынка труда могут добавить бизнесу 5–7% издержек.

Переломным для сегмента fast-casual оказался 2025 год. Тогда цены в сети собеседника увеличились на 18–22% — с 220 рублей до 270 рублей. Основной причиной изменений назвали удорожание ключевых ингредиентов: курица прибавила около 25% в цене, говядина — до 30% из-за роста стоимости кормов и логистики, лаваш — порядка 15%.

При этом коммунальные платежи выросли в среднем на 12%. Компании старались не перекладывать все расходы на покупателей. Они сдерживали рост цен за счет внутренней оптимизации, однако компенсировать инфляционное давление стало труднее.

Спрос на шаурму остался стабильным, несмотря на ее подорожание. Сеть зафиксировала рост трафика на 10–12% в Москве и Подмосковье, а средний чек достиг 600 рублей по продажам комбо-наборов, реализации акций и дополнительным продажам.

Про структурные изменения на рынке заявила и заместитель директора сети Владлена Глухова.

«Мы прогнозируем сокращение количества игроков рынка в связи с увеличением налоговой нагрузки. Часть мелких участников уйдет в тень, сетевые и федеральные компании будут оптимизировать свои сети, закрывая низкорентабельные точки», — отметила она.

Около 35,4 тысячи предприятий общественного питания ликвидировали в России по итогам 2025 года. Причем число открытий оказалось в полтора-два раза ниже числа закрытий. Не менее 5% кафе и ресторанов могут прекратить работу в 2026 году. Этот показатель выше, чем в пандемийный период.

Дополнительным фактором давления остается дефицит кадров. Ограничения на трудоустройство мигрантов и общий отток рабочей силы усиливают конкуренцию за персонал, однако существенно повысить цены для компенсации затрат бизнес не сможет.

«Кадровый голод будет усиливаться на фоне ограничений работы мигрантов в общепите и общего оттока рабочей силы. При этом переложить все расходы на гостя бизнесу не удается — потребитель не готов платить значительно больше», — добавила Глухова.

Заместитель гендиректора по франчайзингу сети Надежда Стаценко отметила, что маржинальность (прибыль в процентах от выручки. — Прим. ред.) отрасли снижается на фоне роста себестоимости и налоговой нагрузки. Сеть замедлила экспансию в ряде регионов в 2025 году и сосредоточилась на Москве и Подмосковье, а также на развитии форматов с посадочными местами и расширенным меню.

В то же время шаурма осталась одним из наиболее доступных форматов для старта бизнеса благодаря относительно невысокому порогу входа и быстрым срокам запуска. По оценкам компании, 10–15% убыточных точек могут закрыться в 2026 году, однако одновременно рынок способен вырасти на 5–10% за счет новых открытий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России разработали ГОСТ на шаурму. Новый стандарт приписывает, что в продукте не должно быть майонеза. Он также регламентирует технологию приготовления сверхпопулярного у россиян продукта и его основные ингредиенты.

