«С будущим мужем»: Бузова показала фото со свидания с новым кавалером в ОАЭ
Ольга Бузова сходила на свидание с новым кавалером в ОАЭ
Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia
Артистка сразу обозначила серьезность своих намерений, соответствующе подписав снимок.
Певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова спровоцировала обсуждения о переменах в личной жизни. Во время короткого отпуска в ОАЭ артистка дала понять, что проводит время в компании загадочного спутника. Об этом написало издание 7Дней.ru.
Звезда разместила фотографию, сделанную во время свидания в ОАЭ, в соцсети. Неизвестный мужчина в кадр не попал, однако Бузова продемонстрировала изысканный образ, выбранный для встречи.
В подписи к снимку она сообщила, что находится «на свидании с будущим супругом», подчеркнув этим серьезность намерений.
Поклонники поддержали артистку и пожелали ей счастья. Однако в то же время многие призвали не спешить с выводами, вспомнив о прошлых разочарованиях певицы. До этого Бузова не раз признавалась, что ее отношения в последние годы не складывались. Романы исполнительницы заканчивались на ранних этапах, а потенциальные избранники быстро исчезали из ее жизни. Несмотря на это, артистка продолжила верить в любовь и открыто говорить о желании создать семью и стать матерью.
Бузова состояла в официальном браке с футболистом Дмитрием Тарасовым. Союз завершился разводом в 2016 году.
Позже знаменитость была в отношениях с блогером и музыкантом Давидом Манукяном. Роман пары длился около полутора лет, но закончился громким разрывом.
Кроме того, СМИ приписывали артистке близкие отношения с юмористом Тимуром Батрутдиновым. Коллеги вместе участвовали в проекте на телевидении, где пытались построить личную жизнь. Позднее комик отмечал, что у них были шансы на развитие отношений, однако тогда Бузова начала встречаться с Манукяном.
Ранее, писал 5-tv.ru, Ольга Бузова изменила мнение об официальном браке. Звезда призналась, что всегда влюбляется с первого взгляда, а когда встретит того, кого полюбит, то захочет сыграть свадьбу.
