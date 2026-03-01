Сжатие вен и расширение влагалища: что происходит с телом во время возбуждения
The Guardian: во время возбуждения влагалище расширяется
Фото: 5-tv.ru
Стресс и тревога могут буквально затормозить процесс.
Сексуальное возбуждение может возникать спонтанно, а может быть реакцией на прикосновение, воспоминание, фантазию или эмоциональную близость. Современная наука показывает: это гораздо более сложный процесс, чем кажется. Об этом сообщает The Guardian.
От физиологии к желанию
Одними из первых, кто системно изучал сексуальную реакцию, были сексологи Уильям Мастерс и Вирджиния Джонсон. В 1950-х они описали четырехфазную модель: возбуждение, плато, оргазм и возвращение к исходному состоянию.
Однако в этой схеме не учитывался сам момент возникновения желания — почему человеку вообще хочется секса. Позднее исследователи пришли к выводу, что желание может быть двух типов:
- спонтанное — возникающее само по себе;
- ответное — появляющееся в ответ на стимул: прикосновение, атмосферу, слова, запах или эмоциональную связь.
Клинический сексолог Анджела Райт отмечает, что у многих людей в долгих отношениях желание чаще бывает именно ответным. Оно «просыпается» в процессе взаимодействия, а не предшествует ему.
Что происходит в мозге
По словам врача Бена Дэвиса, сигналы от зрения, слуха, осязания, памяти и воображения активируют лимбическую систему и гипоталамус. Затем включается парасимпатическая нервная система — режим «отдыха и восстановления».
Вырабатывается оксид азота, который расслабляет гладкую мускулатуру и усиливает приток крови к эректильным тканям. Одновременно подключаются нейромедиаторы:
- дофамин — усиливает желание и мотивацию;
- окситоцин — отвечает за чувство близости и доверия;
- адреналин и норадреналин — поддерживают уровень возбуждения;
- ацетилхолин — участвует в регуляции нервных импульсов.
Важно, чтобы симпатическая система («бей или беги») оставалась спокойной. Стресс и тревога могут буквально затормозить процесс, сужая сосуды и снижая реакцию тела.
Разные механизмы возбуждения
Существуют два типа физиологической реакции.
Первый — рефлекторный, запускаемый спинным мозгом и не обязательно связанный с сексуальными мыслями. Он поддерживает здоровье тканей.
Второй — психогенный, возникающий в ответ на мысли, желания или прикосновения. Это сигнал организму, что возможна сексуальная активность.
При притоке крови эректильные ткани набухают. В мужском организме происходит сжатие вен, что удерживает кровь и поддерживает эрекцию.
В женском организме кровь должна циркулировать постоянно, поэтому реакция может ощущаться иначе. Также происходит так называемое «натягивание» — приподнимание матки и расширение верхней части влагалища.
Почему желание может снижаться
Сексуальное возбуждение зависит не только от гормонов (тестостерона и эстрогена), но и от психоэмоционального состояния.
Психосексуальный терапевт Кейт Мойл подчеркивает: перегруженность, тревожность и постоянный стресс мешают сосредоточиться на удовольствии. Снижение либидо может быть связано с:
- гормональными изменениями (например, менопауза);
- грудным вскармливанием;
- сердечно-сосудистыми проблемами;
- психическим состоянием.
Доктор Дэвис отмечает, что постепенные проблемы с эрекцией иногда становятся ранним маркером сосудистых заболеваний, поскольку мелкие артерии страдают раньше крупных.
Главное — не ждать «вдохновения»
Многие воспринимают желание как нечто внезапное и обязательное. Однако для большого числа людей оно формируется в процессе — через атмосферу, прикосновения и эмоциональную безопасность.
Как отмечают специалисты, важнее не ожидать спонтанного импульса, а создавать условия, в которых возбуждение может возникнуть естественно.
Сексуальная реакция — это не кнопка, а сложный диалог между мозгом, гормонами, нервной системой и психологическим состоянием.
