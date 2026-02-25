Расплата через 30 лет: забивший семерых человек молотком мужчина получил срок

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Преступник лишил жизни своих жертв в новогоднюю ночь.

В Свердловской области суд приговорил Виктора Петриченко к длительному тюремному заключению за совершение массового убийства семи человек в Каменске-Уральском более 30 лет назад. Об этом сообщили в Telegram-канале судов Свердловской области.

Кровавая расправа произошла в праздничную ночь с 31 декабря 1992 года на 1 января 1993 года. По данным следствия, тогда еще 20-летний Петриченко случайно познакомился на железнодорожном вокзале Екатеринбурга (ранее Свердловска) с группой людей и напросился к ним в квартиру на улице Рабочей для празднования Нового года. В ходе застолья злоумышленник тайно подмешал в спиртные напитки медицинский препарат клофелин, чтобы усыпить присутствующих.

Когда пятеро взрослых и двое подростков в возрасте 12 и 13 лет потеряли сознание, мужчина забил их до смерти слесарным молотком. После жестокой бойни Петриченко похитил из жилища ценности на сумму свыше 86 тысяч рублей и скрылся в неизвестном направлении.

Раскрыть преступление по горячим следам тогда не удалось, и дело оставалось «висяком» долгие годы. Лишь в 2024 году следователи вновь изучили материалы, применив современные возможности ДНК-анализа и проверив отпечатки пальцев по обновленным базам. Это позволило установить причастность мужчины, которого в начале 2025 года этапировали на Урал из Амурской области.

Судебная инстанция признала его виновным по статье 102 УК РСФСР, подразумевающей ответственность за умышленное убийство двух и более лиц при отягчающих обстоятельствах. В итоге Петриченко было назначено наказание в виде 14 лет и 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Также осужденный обязан выплатить десять миллионов рублей пострадавшей стороне в качестве возмещения морального ущерба. Психиатрическая экспертиза подтвердила, что в момент совершения преступления и в настоящее время фигурант полностью отдавал отчет своим действиям. В данный момент приговор еще не вступил в силу и может быть оспорен защитой в вышестоящих инстанциях.

