Новый уровень заботы о юных пациентах: Минздрав РФ обновит стандарты педиатрии

Все детские медицинские учреждения в России будут разделены на специальные категории.

Министерство здравоохранения РФ подготовило проект приказа, утверждающего новый порядок оказания медпомощи по направлению «педиатрия». Согласно новым правилам, все детские медучреждения будут поделены на группы в соответствии с их оснащением и профильной направленностью. Подробно о нововведениях пишет URA.RU.

Самым массовым подразделением детских медицинских объектов станут пункты первичной медико-санитарной помощи. К этой группе будут отнесены стандартные педиатрические поликлиники, а также соответствующие отделения при районных учреждениях здравоохранения.

Ко второй категории будут причислены клиники для юных пациентов, действующие, как самостоятельные медицинские организации. Сюда же отнесут детские отделения городских поликлиник, детских больниц и ЦРБ, работающих по принципу межрайонных медцентров.

В третьей же группе будут числиться масштабные амбулаторные медучреждения с самым мощным оснащением — автономные консультативно-диагностические центры, поликлиники, больницы и отделения федерального, республиканского, краевого, областного, окружного и городского уровня.

Нововведения затронут и стационарную педиатрическую помощь — она будет ранжироваться по сложности травм и заболеваний, на которые рассчитана та или иная больница. Стационары первой категории должны иметь педиатрические койки для лечения маленьких пациентов с соматическими недугами. Для второй нужны условия, позволяющие оказывать специализированные медицинские услуги. И, наконец, третья группа — педиатрические объекты, которые оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь.

Ранее в Минздраве РФ заявили об утверждении нового стандарта диагностики и лечения гриппа в России.

