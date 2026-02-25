Внимательно слушают? Почему собаки наклоняют голову, когда с ними разговаривают

Фото: Борис Сатаров

Причины вызовут у вас улыбку.

Наклон головы в сторону — один из самых трогательных жестов, которыми собаки реагируют на человека. Но за этим движением стоят вполне объяснимые причины, и некоторые из них действительно вызывают улыбку. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на ветеринара Алекса Кроу.

Они пытаются лучше расслышать

Наклоняя голову, собака может точнее определить, откуда доносится голос или другой шум. Изменяя положение ушных раковин, она буквально «настраивает» слух.

Собаки воспринимают гораздо более широкий диапазон частот, чем люди. Если звук непривычный или слишком высокий, наклон головы помогает его лучше проанализировать.

Они считывают мимику

Наклон головы может помогать лучше видеть лицо человека — особенно глаза и рот. Это важно для понимания эмоций и интонации.

У пород с длинной мордой часть обзора может перекрываться, поэтому наклон позволяет получить более полный визуальный сигнал. Собаки с плоской мордой делают это реже.

Они концентрируются

Иногда наклон головы — признак сосредоточенности. Питомец может пытаться понять знакомые слова, команду или уловить намек на угощение.

Это своего рода обработка информации. Собака старается разобраться, что от нее хотят.

При этом специалисты предупреждают: если наклон головы происходит часто и без очевидной причины, это может быть признаком проблем со здоровьем. Например, ушной инфекции или вестибулярного синдрома, связанного с нарушением равновесия.

В большинстве случаев же этот жест — просто способ лучше понять происходящее и установить контакт.

