Снимали с женщин кожу и носили как одежду: шокирующие находки в логове маньяка

Подробности быта серийного убийцы стали достоянием общественности спустя десятилетия.

В американском штате Висконсин полиция обнаружила в доме местного жителя Эда Гейна предметы интерьера и одежду, изготовленные из останков людей. Об этом сообщает Mirror.

Страшные находки были сделаны в фермерском доме в Плейнфилде после исчезновения хозяйки магазина Бернис Уорден в ноябре 1957 года. В ходе обысков правоохранители столкнулись с настоящей «палатой ужасов»: в помещении находились абажуры, сделанные из человеческих лиц, стулья, обтянутые кожей, а также чаши из черепов.

Кроме того, в доме нашли обезглавленное тело пропавшей женщины, подвешенное за лодыжки, и фрагменты останков множества других жертв, включая Мэри Хоган, пропавшую за три года до описываемых событий.

Расследование показало, что Гейн на протяжении долгого времени занимался осквернением могил на местных кладбищах. Он выкапывал тела женщин, которые напоминали ему покойную мать, чтобы создавать из их кожи маски и специфические костюмы.

Преступник признался в убийствах Хоган и Уорден, однако власти официально предъявили ему обвинение только в одной расправе. Эд Гейн, чей образ позже лег в основу знаменитых хорроров, включая «Психо» и «Техасскую резню бензопилой», был признан невменяемым в 1958 году.

После десяти лет лечения его сочли способным предстать перед судом, но в итоге вновь отправили в психиатрическую лечебницу, где он и скончался в 1984 году в возрасте 77 лет.

Примечательно, что сам «дом ужасов» не сохранился до наших дней — он полностью сгорел при невыясненных обстоятельствах незадолго до того, как его планировали выставить на аукцион в марте 1958 года. Узнав об уничтожении своего жилища, Гейн лишь хладнокровно заметил: «Так даже лучше».

Единственным уцелевшим крупным имуществом убийцы стал его автомобиль Ford, который позже был перепродан. Машину, в которой маньяк перевозил останки, долгое время демонстрировали публике как «автомобиль вурдалака». Специалисты полагают, что первой жертвой преступника мог стать его собственный брат Генри, погибший при странных обстоятельствах во время пожара на ферме в 1944 году.

