Смертельный филлер: хирургам вынесли приговор за гибель «алмазного короля»

Судебное разбирательство по делу о трагической кончине миллиардера на операционном столе затянулось на семь лет.

Во Франции двух пластических хирургов приговорили к условным тюремным срокам и пожизненному запрету на медицинскую деятельность из-за смерти бельгийского предпринимателя Эхуда Ари Ланиадо. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в парижской клинике во время проведения процедуры по увеличению мужского полового органа. Основной причиной гибели 65-летнего миллиардера стал сердечный приступ, случившийся в момент введения филлера. По данным следствия, врачи, одному из которых на момент приговора исполнилось более 70 лет, работали с просроченными лицензиями в учреждении, где было зафиксировано множество грубых нарушений санитарных и профессиональных норм.

Эхуд Ари Ланиадо прошел путь от обычного массажиста в израильском отеле до крупнейшего в мире торговца драгоценными камнями, чье состояние оценивалось в 4,5 миллиарда долларов. Его карьера началась в джунглях Центральноафриканской Республики, где он закупал сырье у местных старателей.

«Моя карьера началась в Центральноафриканской Республике, где я работал закупщиком для одной израильской фирмы. Я покупал алмазы у местных шахтеров, которые добывали их кустарными методами. Я жил в самом сердце джунглей…» — рассказывал Ланиадо в интервью Fashion We Like в 2016 году.

Со временем он основал компанию Omega Diamonds и прославился умением моментально оценивать стоимость найденных камней.

Несмотря на колоссальное богатство и профессиональное признание, Ланиадо страдал от множества психологических комплексов. По словам друзей, он крайне болезненно переживал из-за своего невысокого роста и постоянно прибегал к косметическим операциям, тратя на них десятки тысяч евро.

Страсть к бодибилдингу и использование запрещенных препаратов для роста мышц также негативно сказались на его здоровье, что в сочетании с врачебной ошибкой привело к фатальному исходу. Примечательно, что одна из его самых громких сделок состоялась в 2015 году, когда он продал уникальный бриллиант «Голубая луна» за рекордные 48,4 миллиона долларов. Однако личная жизнь миллиардера была омрачена одиночеством: незадолго до смерти дети отказались с ним встречаться, а после гибели семья ограничилась лишь кратким формальным заявлением.

