«По всему городу»: в Смоленске вторые сутки ищут пропавшую девятилетнюю девочку

Ребенок вышел гулять с собакой и не вернулся, питомец пришел во двор один.

Девятилетняя девочка пропала в Смоленске 24 февраля. Девочка утром вышла из дома погулять с собакой, но спустя время мать обнаружила во дворе только питомца. Ребенка до сих пор не нашли, поиски продолжаются вторые сутки.

Как рассказал 5-tv.ru волонтер поисково-спасательного отряда Павел Абрамов, к поискам подключились полиция, спасатели и добровольцы. В первый день они работали до глубокой ночи, а утром 25 февраля сбор возобновился. Обследуются практически все районы города и ближайшие территории.

По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело. Координаторы отряда призывают всех, кто обладает информацией, незамедлительно сообщить в полицию или на горячую линию поисковиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении матери девятилетнего Паши Тифитулина, который в начале февраля стал жертвой педофила. По информации источника, женщину привлекли к ответственности по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенном с жестоким обращением.

По версии следствия, мать Паши умышленно не выполняла свои родительские обязанности, что привело к формированию у сына признаков девиантного поведения.

О пропаже Паши стало известно 1 февраля. Сообщалось, что ребенка искали на протяжении нескольких дней. В ходе изучения камер видеонаблюдения выяснилось, что девятилетний мальчик сел в машину к неизвестному мужчине на парковке, где мыл автомобили за деньги. Менее чем через сутки тело ребенка нашли в замерзшем водоеме в районе Нижнего Шингерского водопада в Ломоносовском районе. Убийцу задержали, при обыске у него в доме обнаружили десятки видео с несовершеннолетними.

