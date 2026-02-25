Путин инициировал процедуру формирования нового состава Общественной палаты РФ

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Региональные общественные палаты должны избрать по одному представителю для работы на федеральном уровне в течение 30 дней.

Президент России Владимир Путин объявил о начале процедуры формирования нового состава Общественной палаты РФ. Информацию об этом опубликовала пресс-служба Кремля на официальном сайте главы государства.

Исходя из действующего законодательства, российский лидер определил 40 граждан России, обладающих особыми заслугами перед страной и обществом, и направил им предложения войти в обновленный состав Палаты. Уточнялось, что не менее половины выдвинутых кандидатов представляют профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей, их ассоциации, а также другие некоммерческие структуры, созданные для защиты интересов различных социальных и профессиональных групп.

В течение 30 дней после официального начала процедуры формирования нового состава региональные общественные палаты должны избрать из своего состава по одному представителю для работы на федеральном уровне.

В соответствии с законом, Общественная палата участвует в обеспечении учета интересов граждан и общественных организаций при выработке и реализации государственной политики. Кроме того, структура осуществляет общественный контроль за деятельностью федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также органов местного самоуправления, и содействует защите прав человека, в том числе в местах принудительного содержания.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин подписал закон о сохранении выплат многодетным семьям. Закон предусматривает сохранение выплат при превышении среднедушевого дохода — не более чем на 10% выше регионального прожиточного минимума.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.