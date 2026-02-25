Захарова: Лондон и Париж заигрывают с Киевом ядерным вопросом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Дипломат назвала планы по передаче оружия манипуляцией «в практическом плане».

Франция и Великобритания в практической плоскости манипулируют темой возможной передачи Украине ядерного оружия. Об этом 25 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Британия и Франция <…> заигрывают с ней (проблематикой) с киевским режимом», — сказала дипломат, уточнив, что инициаторы находятся в процессе манипулирования «уже не в риторическом, а в практическом плане».

О планах Лондона и Парижа скрытно передать Киеву ядерное оружие 24 февраля сообщила СВР России. В ответ сенаторы РФ призвали провести парламентские расследования, а спикер Совфеда Валентина Матвиенко подчеркнула, что безъядерный статус Украины пересмотру не подлежит.

Президент Владимир Путин заявил, что противники России понимают последствия попыток использования ядерного оружия. Постпред при ООН Василий Небензя назвал планы Британии и Франции безответственными и опасными, а Дмитрий Медведев предупредил, что Россия будет вынуждена применять любые средства против угроз.

