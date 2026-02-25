Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Вашингтон раскритиковал очередную антироссийскую резолюцию.

Новые поставки оружия и ядерный шантаж еще раз подтверждают желание европейских лидеров сорвать мирные переговоры и продолжить войну до последнего украинца.

С торпедами сравнил воинственные заявления спонсоров Киева наш представитель на заседании Совета безопасности ООН. Василий Небензя вновь напомнил о террористической сущности режима Зеленского. Удары по российским городам и убийство мирных жителей западные дипломаты предпочитают не замечать. И ожидаемо, они проголосовали за антироссийскую резолюцию. Однако, поддержать Украину отказались Соединенные Штаты. Аргументы выслушал корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Антироссийская истерия в ООН — уже давно заезженная пластинка. Но в этот раз привычный хор европейских спонсоров Зеленского остался без главного голоса. США не только отказались поддержать старую песню Киева об агрессивной России, но и публично поставили под сомнение ее главный припев — о территориальной целостности в границах 1991 года.

«Эта резолюция также содержит формулировки, которые, скорее всего, отвлекут от текущих переговоров, а не будут способствовать обсуждению всего спектра дипломатических путей, которые могут проложить путь к этому прочному миру», — заявила заместитель постоянного представителя США в ООН Тэмми Брюс.

И это не просто смена тона. Вашингтон публично ставит Киев на место, едва скрывая раздражение. Очередной спектакль вместо реальных переговоров явно утомил Белый дом. Выступление представительницы Украины, которая, видимо, хотела остаться в белом в прямом и переносном смысле, скатывается в откровенную истерику с примесью национальной нетерпимости.

«Господин Небензя, вы не украинец и не притворяйтесь им. Во-вторых, мы никогда не будем единой нацией с Россией. Никогда не будет единой нации с Россией. Украина — демократическая, свободная европейская страна, в то время как Россия — агрессивное государство», — сказала представитель МИД Украины Марьяна Беца.

Впрочем, тут ничего нового. Тезисы — по методичке из Брюсселя, вот только в них уже не верят, кажется, даже простые европейцы.

«Кого вы хотите обмануть? Вопреки фактам и здравому смыслу, вы все эти годы лепите из Зеленского героя. Лживо приписываете России незаинтересованность в мире и нацеленность на эскалацию. Любые попытки европейских лидеров убедить мир в своей приверженности делу достижения мира на Украине разбиваются о факты», — заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

А факты говорят сами за себя. Пока Вашингтон пытается договориться с Москвой о стратегической стабильности, Лондон и Париж, по данным разведки, пытаются развернуть над Киевом ядерный зонтик. Российский представитель напомнил: такие шутки кончаются очень быстро — и сразу для всех.

«Полагаю, не стоит никому напоминать, что подобные замыслы мало того, что безответственные, опасные, так еще и противоправные. Поскольку являются прямым нарушением Первой статьи Договора о нераспространении ядерного оружия», — подчеркнул Василий Небензя.

Впрочем, Европа и адекватность — уже давно понятия несовместимые. Оставшись без привычного поводыря в виде Вашингтона, Брюссель продолжает уже на ощупь брести вместе с Киевом в исторический тупик, призывая вести войну до последнего украинца.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.