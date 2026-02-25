Столица в снегу: в Москве может быть побит 30-летний рекорд по высоте сугробов
В Москве может быть побит 30-летний рекорд по высоте сугробов
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
За минувшие сутки в городе уже выпала примерно четверть февральской нормы осадков.
Центральные регионы России во власти мощного циклона. В Москве может быть побит 30-летний рекорд по высоте сугробов. За минувшие сутки в столице уже выпала примерно четверть февральской нормы, и прямо сейчас снегопад продолжится.
Москвичам советуют пересесть на метро, чтобы не терять время в пробках. Впереди жителей столицы и Петербурга ожидают резкие скачки атмосферного давления. Все это может сказаться на самочувствии метеозависимых людей.
Непростая ситуация и на Урале. Здесь, по прогнозам синоптиков, снег не растает до середины апреля, а весна будет морозной. В марте ожидается до минус 12 градусов. А это уже кадры из Сибири, где сейчас бушует циклон. В некоторых районах Иркутской области почти минус 50, и это за четыре дня до весны.
Ранее 5-tv.ru писал, что дворника из Петербурга, который спас жизнь ребенку, наградили медалью «Мужество» в Узбекистане. Мужчина приехал на заработки в Северную столицу, а прославился далеко за ее пределами своим смелым поступком.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.