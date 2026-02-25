«Известия»: столкновения с наркокартелями в Мексике поставили под угрозу ЧМ-2026

Туристам рекомендуют избегать ряд регионов, а за убийство силовиков объявили денежные вознаграждения.

Всплеск насилия в Мексике вновь заставил говорить о безопасности чемпионата мира по футболу 2026 года. После недавних беспорядков в Гвадалахаре, где должны пройти четыре матча турнира, появились опасения, что часть игр могут перенести. Об этом сообщают «Известия».

Роль Мексики в ЧМ-2026

Турнир впервые пройдет сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике. Подавляющее большинство матчей примут американские стадионы, тогда как Мексике достались 13 игр из 104.

Матчи пройдут на трех аренах:

в Мехико — на легендарном стадионе Стадион Ацтека (там состоится стартовая игра 11 июня и матч 1/8 финала);

в Монтеррее;

в Гвадалахаре.

В Мексике также расположены 12 тренировочных баз, которые уже забронировали несколько сборных, включая Колумбию, Южную Корею и Уругвай.

Почему растут опасения

Мексика давно сталкивается с высоким уровнем организованной преступности. Активность наркокартелей уже приводила к срыву спортивных событий. В 2011 году матч «Сантос Лагуна» — «Монаркас Морелия» был прерван из-за стрельбы возле стадиона.

В 2019 году в Кулиакане вспыхнули массовые беспорядки после попытки задержания сына главы наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана (Эль Чапо).

В этом году ситуация обострилась вокруг после резонансной операции 22 февраля. В штате Халиско мексиканские спецподразделения ликвидировали Немесио Осегеру Сервантеса, известного как Эль Менчо — лидера картеля «Новое поколение Халиско» (CJNG).

CJNG считается одним из самых влиятельных и жестоких наркокартелей мира, действующим более чем в 40 странах. В США Осегера разыскивали по обвинениям, связанным с поставками фентанила, а за информацию о нем была назначена награда в 15 миллионов долларов.

После сообщений о ликвидации Эль Менчо в более чем 20 штатах Мексики вспыхнули беспорядки. Врезультате чего возникли:

поджоги автомобилей и магазинов;

блокировки трасс;

нападения на полицию;

отмена занятий в школах;

перебои с авиасообщением в аэропортах Гвадалахары и Пуэрто-Вальярты.

По предварительным данным, число жертв превысило 30 человек.

Возможные последствия

Эксперты ожидают передел сфер влияния. CJNG, по разным оценкам, насчитывает около 30 тысячи бойцов. Несмотря на ликвидацию лидера, структура картеля сохраняется.

Конкурирующие группировки, включая картель «Синалоа», могут попытаться усилить давление, что чревато новым всплеском насилия.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила о стабилизации ситуации. Однако международные сигналы остаются тревожными. Американский лидер Дональд Трамп публично поддержал операцию и усилил давление на мексиканские власти в вопросах борьбы с наркоторговлей.

Риски для турнира

Особое внимание приковано к штату Халиско, где расположена Гвадалахара — один из городов-хозяев ЧМ-2026. В условиях обострения:

туристам рекомендуют избегать ряд регионов, включая Халиско, Тихуану и Кинтана-Роо (Канкун);

фиксируется рост угроз силовикам (объявлялись денежные вознаграждения за нападения);

есть риски использования беспилотников преступными группировками;

усиливается напряженность на границе с США.

Матчи перенесут?

FIFA публично поддержала Мексику и выразила доверие организаторам. Однако, по данным СМИ, внутри организации не исключают вариант переноса игр в случае повторной эскалации.

В Гвадалахаре уже проданы десятки тысяч билетов. Там планируется и 39-дневный фестиваль для болельщиков. Перенос матчей означал бы возврат средств и серьезную логистическую перестройку.

Пока турнир остается в графике, но ситуация показывает: безопасность станет одним из ключевых факторов для мексиканской части чемпионата мира.

