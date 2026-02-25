Силы ПВО за ночь сбили 69 украинских беспилотников над регионами России

Фото: © РИА Новости

Наибольшее число дронов уничтожено над Брянской областью, Крымом и Смоленской областью.

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом 25 февраля сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Больше всего дронов — 24 — сбито над Брянской областью. Еще 18 беспилотников ликвидированы над Республикой Крым, 14 — над Смоленской областью. По три БПЛА уничтожены над Тульской, Орловской областями и акваторией Черного моря. По одному дрону сбили над Московским регионом, Курской, Калужской и Белгородской областями.

Накануне силы ПВО за сутки уничтожили 380 украинских беспилотников, а также шесть управляемых авиационных бомб и шесть снарядов РСЗО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские средства противовоздушной обороны в ночь на 24 февраля перехватили и уничтожили 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом 24 февраля проинформировали в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что дежурные средства ПВО отработали цели в период с 23:00 мск 23 февраля до 07:00 мск 24 февраля. Над Белгородской областью уничтожен 21 беспилотник.

В Краснодарском крае и над Черным морем сбито по 15 дронов. Еще 11 БПЛА нейтрализованы над Крымом, девять — над Азовским морем, и пять — над Саратовской областью. Кроме того, по одному летательному аппарату уничтожено над Адыгеей, Курской и Ростовской областями.

