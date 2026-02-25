Фото: 5-tv.ru

Солнце светит в любое время года. Даже если оно закрыто пеленой облаков, а температура воздуха сильно ниже нуля.

Зимой солнце коварно и опасно поболее, чем летом. Оно не греет и не всегда светит ярко, но все равно может серьезно навредить глазам. Об этом журналистам aif.ru рассказала заведующая отделением офтальмологии Российского научного центра хирургии имени академика Петровского, кандидат медицинских наук Шахло Махкамова.

Как отметила врач, защищать глаза от ультрафиолетовых лучей необходимо круглый год. Так что очки нужны всегда — даже когда небо затянуто густыми тучами. По словам специалиста, в пасмурный день поверхности Земли достигает до 40% УФ-лучей. Снег при этом активно отражает излучение, и нагрузка на глаза многократно возрастает.

«Такое интенсивное воздействие может привести к развитию роговичного синдрома — состояния, сопровождающегося светобоязнью, слезотечением и резкой болью в глазах. В особо тяжелых случаях, когда на незащищенные глаза обрушивается мощный поток света, возникает так называемая „снежная слепота“ (ожог роговицы)», — сообщила Махкамова.

Поэтому, заключила кандидат наук, пренебрегать солнцезащитными очками в зимнее время не стоит.

