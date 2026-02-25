В Карелии прошли масштабные учения сотрудников Росгвардии

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Наши бойцы готовы дать отпор возможным диверсантам на земле и даже под водой.

Поддержку нашим военным оказывают и наиболее подготовленные отряды Росгвардии. На счету бойцов спецподразделений — десятки успешно проведенных операций. Но основной задачей остается контроль и поддержание порядка на уже освобожденной территории. А сейчас сотрудники ведомства отрабатывают слаженные действия в Карелии. Этот регион не только относится к арктической зоне, куда сегодня устремлено внимание всего мира, но и граничит со страной НАТО. Наши бойцы готовы дать отпор возможным диверсантам — и на земле, и под водой. В этом убедился корреспондент «Известий» Даниил Ланков.

Скорость максимальная, за плечами — 15 килограммов снаряжения. По льду Онежского озера бойцы СОБР «Карху» выдвигаются на перехват диверсионной группы.

«Это очень быстро, моментально. Озера замерзают. Не всегда есть возможность проехать на автомобиле», — говорит Павел, офицер СОБР «Карху» Управления Росгвардии по республике Карелия, лейтенант полиции.

Впереди — глухой лес и автономная работа на трое суток.

«Практикуем не больше двух ночей, чтобы на третий день вернуться домой. Работаем с личным составом, чтобы все были способны выполнять задачи автономно», — рассказывает Сергей, офицер СОБР «Карху» Управления Росгвардии по республике Карелия, капитан полиции.

Это не просто физическая подготовка — вызов времени. До границы с финнами отсюда около 200 километров.

«Республика Карелия — приграничный район. Теперь Финляндия является членом стран НАТО. Наши подразделения должны быть в постоянной боевой готовности», — подчеркивает Николай Путилин, начальник Управления Росгвардии по республике Карелия, полковник полиции.

Финляндия сейчас — недружественное государство, и рубеж с Североатлантическим альянсом проходит здесь, по карельским лесам и озерам. Росгвардия готова встретить противника и на земле, и под водой.

На глубине Онежского озера бойцы СОБР отрабатывают стрельбу и разминирование взрывных устройств. На суше работа жестче: штурм здания, захваченного условной диверсионной группой. В руках бойца авангарда — штурмовой щит со стробоскопом, он ослепляет противника.

Вся операция под присмотром сверху. Рядом — мобильный пункт управления дронами.

«Если преступник решит скрыться, мы это все видим, сразу корректируем группу захвата. Далеко никто не уйдет», — рассказывает Александр, офицер СОБР «Карху» Управления Росгвардии по республике Карелия, лейтенант полиции.

Вот один из противников загнан в угол — сидит тихо и выжидает.

«Не знали, где находились (противники. — Прим. ред.). Мы досматриваем, все досконально смотрим, чтобы не упустить ничего, чтобы в спину не прилетело», — говорит Игорь, офицер СОБР «Карху» Управления Росгвардии по республике Карелия, старший лейтенант полиции.

Пока группа работает внутри — зачищает здание, снаружи их ждет бронеавтомобиль «Тигр» под прикрытием пулеметчика.

В роли условных противников — свои же. Это взгляд с другой стороны. Говорят, многому учит.

«Замечательно отработали. У меня не было никаких шансов. Зашли с двух сторон. Все получилось, меня нейтрализовали», — отмечает Игорь, офицер СОБР «Карху» Управления Росгвардии по республике Карелия, капитан полиции.

Автономность, мобильность и готовность к любым сценариям. Карелия — не просто приграничье, это еще и часть арктической зоны России. Эти территории сегодня — в фокусе особого внимания.

