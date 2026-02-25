Гуф признался в постоянных проблемах с законом

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Рэпер рассказал, что нередко сам создает ситуации, за которые затем вынужден оправдываться.

Российский исполнитель Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов. — Прим. ред.) сообщил, что ему регулярно приходится «заглаживать вину» из-за собственных поступков. Об этом он рассказал в беседе с Life.ru.

По словам музыканта, проблемные ситуации он иногда провоцирует сам.

«Это получается у меня само собой... Я сам себе ищу какие-то проблемы, бывает. Это не имеет отношения к зависимости никакого», — пояснил Гуф.

Он подчеркнул, что старается исправлять последствия своих действий.

Осенью 2024 года рэпер оказался на скамье подсудимых после конфликта в бане. Тогда во время отдыха артист поссорился с управляющей из-за аренды и забрал телефон у ее брата, который оказался полицейским. Обвинение запросило для него условный срок.

