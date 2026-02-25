«Ненормально, но бездоказательно»: Гуров о сталкерских выходках Джигана

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Рэпер и его супруга разводятся. Оксана Самойлова жалуется, что после расставания не может отделаться от бывшего и найти нового мужчину.

Денис Устименко-Вайнштейн, известный как рэпер Джиган, превратился в сталкера после начала бракоразводного процесса. Его бывшая возлюбленная блогер Оксана Самойлова больше не настроена на примирение, она хочет быть свободной и даже, возможно, найти счастье с новым мужчиной. Но ревнивый бывший не согласен. По словам Самойловой, любой ее контакт с противоположным полом провоцирует Джигана на неадекватные действия. Он звонит кавалерам и запугивает их!

Певец Илья Гуров, наблюдая за происходящем в этой паре, лишь удивляется. Более того, зная, что Оксана и Денис привыкли жить напоказ и делать шоу из каждого дня, он предполагает, что подробности их развода могут оказаться очередным пиар-ходом. Ведь даже новость об окончательном расставании супругов публика узнала из реалити-шоу, посвященном их жизни.

«Это ненормально, это плохо, но это бездоказательно. Если бы она выложила запись этого разговора… Получается, это тоже может быть своего рода хайп. Мне кажется, что если ты выкладываешь разговор… Это сейчас все можно сгенерировать нейросетью, тем не менее, хотя бы было бы какое-то доказательство его слов и каких-то историй», — отметил Гуров в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Мой друг».

Как отметил певец, Самойлова — красивая, обеспеченная, популярная женщина, завидная невеста. Разумеется, после развода за ней будут охотиться мужчины — и очень много. Но если блогер действительно устала от своего брака и нынешнего поведения Джигана, вряд ли она тут же бросится в омут с головой. Однако в сталкерские выходки со стороны рэпера Гуров верить не спешит.

«Мне кажется, он все-таки более адекватный человек. И все равно он медийный, она медийная… Он известный общественности, зачем ему это — показывать себя и как-то дискредитировать?» — рассуждает певец.

Оксана Самойлова и Джиган прожили вместе много лет, родили четверых детей, несколько раз расставались и воссоединялись, но теперь, кажется, в их отношениях поставлена точка. Как полагает Илья Гуров, после всего блогер, скорее всего, сконцентрируется на своей карьере, а не на свиданиях. По мнению исполнителя, если ей и строить отношения, то с кем-нибудь более надежным и стабильным, чем бывший муж. Например, с каким-то крутым бизнесменом, с которым можно колесить по миру в поисках новых впечатлений и держаться подальше от светских скандалов. Но чужая душа — потемки. Вдруг жизнь на вулкане и привлекала Оксану все эти годы?

«Может быть, ей и нужен был рядом такой взбалмошный, такой как Джиган, который ее утихомиривал и ее вот эту элегантность как раз таки дополнял своей безбашенностью», — заключил Гуров.

Ранее в интервью 5-tv.ru психолог Александра Копецкая объяснила, почему после развода некоторые мужчины продолжают контролировать бывших жен. Эксперт подчеркнула, что подобное поведение — далеко не самый плохой вариант, из него даже можно извлечь пользу.

