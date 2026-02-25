«Малка» накрыла огнем укрепрайон ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Опубликовано видео работы САУ «Малка» на красноармейском направлении СВО
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru
Группа боевиков была уничтожена.
Расчеты САУ «Малка» уничтожили укрепленный район обороны ВСУ на красноармейском направлении. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.
На участке был оборудован пункт управления беспилотниками, огневые позиции, а также места размещения личного состава. Территория была зачищена от неприятеля.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
