Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Согласно данным СВР, Великобритания и Франция хотят поставить вооружение, представив его собственной разработкой Киева.

План Великобритании и Франции снабдить Киев ядерным оружием безответственен, опасен и противоправен. Это понимают не только в России, но и в других западных государствах, в том числе в Германии. Соответствующее заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности, посвященном украинскому конфликту.

«Весьма показательно, что другие западные столицы, судя по всему, прекрасно отдают себе отчет во всей степени безрассудства Лондона и Парижа — от своего участия в этой затее, например, отказался Берлин», — сообщили в постпредстве РФ при ООН.

Как отметил Небензя во время своего выступление в Совбезе, европейские страны не заинтересованы в мирных переговорах, их также не беспокоит будущее украинского народа. Мотивацией к подобным спорным решениям остается желание навредить России. По мнению постпреда, Европа готова поддерживать Киев только пока он остается противником России, а глава киевского режима Владимир Зеленский «не стремится к миру».

О намерении Великобритании и Франции передать Украине ядерное оружие и средства его доставки прежде сообщили представители пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. Планируется замаскировать поставку под собственную разработку Киева. Согласно разведданным, речь идет о скрытой передаче европейских комплектующих, оборудования и технологий.

Лондон и Париж рассматривают способы помочь Киеву в создании так называемой грязной бомбы. В качестве варианта обсуждается поставка малогабаритной боевой части TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с этим заявила, что план не только противоречит нормам международного права, но и создает риск серьезной эскалации. Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев в свою очередь подчеркнул, что сговор Британии и Франции по ядерному оружию для Украины грозит катастрофой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.