Работа уже кипит: что известно о новом павильоне Киностудии имени Горького

Павильоны универсальны, а смена декораций занимает мало времени.

Киностудия имени Горького фактически получила второе рождение. Там открылся павильон с самой современной инфраструктурой, а значит впереди нас ждут новые шедевры знаменитого бренда. Отечественную фабрику грез увидел корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Заходили, вроде, в кинопавильон, а попали — в театр! Большой. Ложа и знаменитая люстра — визуализированы сразу! Не нужно ждать, пока их нарисуют на хромакее. Так удобнее для съемок. А вот артист балета, с которым Большой ассоциируется сильнее всего — на церемонии открытия — настоящий.

«Ну, конечно, то, что такая современная студия построена у нас в стране, это безумно прекрасно», — отметил народный артист РФ, артист балета и ректор Академии русского балета им. Вагановой Николай Цискаридзе.

Это лишь один из павильонов нового комплекса зданий Киностудии Горького. Всего их — десять общей площадью 56 тысяч квадратных метров. И это самый современный в стране «завод по производству кино».

«Сегодня, по сути дела, открываем новую студию Горького, которая будет гордостью российского кинематографа», — отметил мэр москвы Сергей Собянин.

Как была гордостью — советского. Здесь создали первые в истории отечественного кино звуковой, цветной, музыкальный и трехмерный фильмы. «Офицеры», «17 мгновений весны», «А зори здесь тихие», «Морозко» — это все «Киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького». И это задает высокую планку.

В том, что не выходя из павильона, можно появиться в любом из возможных миров, магии кино давно нет. Она здесь в другом: в объемах и площадях, благодаря которым кинематографисты могут ни в чем не чувствовать себя стесненными.

А еще — здесь, если в одном павильоне снимать массовку из 400 человек — то в соседнем будет не слышно. Уникальная системы звукоизоляции. И феноменально крепкие полы!

«На каждом квадратном метре этого пола может стоять большой внедорожник. И пол это выдержит», — сообщила Юлианна Слащева, генеральный директор Киностудии имени Горького.

И все это уже нарасхват! Кинематографисты осваивают пространство. Как раз — из вселенной Кира Булычева. Но такими их пока никто не видел. Это съемки нового фильма «Весельчак У» — продолжения полюбившейся зрителям истории «100 лет тому вперед». У Национальной Медиа группы, вообще, большие планы на столичные кинопроизводственные мощности.

«На самом деле, здесь созданы возможности, которых, наверное, в Москве сегодня практически нет, именно с точки зрения павильонных съемок. И надо сказать, что и в мире не очень много точек есть, которые обладают такой блестящей инфраструктурой. Поэтому, у нас уже снимается здесь проект „Весельчак У“, продолжение нашего легендарного фильма „100 лет тому вперед“. И конечно, мы сейчас с огромным интересом будет исследовать эти площадки», — отметила генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

Павильоны настолько универсальны, а смена декораций занимает так мало времени, что постановочных сцен за год можно снять больше, чем дней в нем! И работа на десятке съемочных площадок уже кипит, а значит зрителей ждет очень много хорошего кино.

