«Блогером станет, всех купит»: Медалин о морали в фильме «Спасти бессмертного»

Главного героя практически полностью срисовали с молодого актера, который тоже недавно жил беспечно и много мнил о себе.

Главный персонаж фильма «Спасти бессмертного» во многом повторяет характер и взгляды самого исполнителя роли — актера Гуфи Медалина. Об этом артист рассказал в разговоре с 5-tv.ru на премьере картины.

По словам Медалина, сценаристы фактически перенесли на экран его собственный образ двадцатилетнего себя — молодого человека, который жил легко, не задумывался о последствиях и был уверен, что впереди быстрый успех. Актер отметил, что в фильме ему пришлось играть разные состояния одного и того же героя: от беззаботного и самоуверенного юноши до более зрелого и осознанного человека.

«Где-то я должен играть себя, где-то 20-летнего, который, такой, пофиг ему все… А где-то — быть прямо осознанным и серьезным», — поделился исполнитель роли.

При этом, Медалин пояснил, что в юности во многом напоминал своего персонажа, ведь тогда ему казалось, что можно стремительно стать успешным блогером, быстро заработать и не относиться к жизни слишком серьезно.

«Я попал сюда, потому что так случилось, что они написали персонажа, создатели, буквально меня — 20-летнего, того мальчугана, который думал, что сейчас блогером станет, все купит и всех, и вообще можно не быть серьезным», — сказал актер.

Однако, помимо этого, артист подчеркнул, что все же видит важное различие между собой прошлым и экранным героем: даже в 20 лет он с особым уважением относился к 9 Мая и теме Великой Отечественной войны.

«Единственное мое отличие от персонажа в том возрасте — это то, что я всегда с трепетом относился к 9 Мая и в целом к Великой Отечественной войне», — заключил артист.

