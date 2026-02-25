Платонова: Вся наша драматургия — это про любовь к ближним, будущим поколениям

Военный фильм «Спасти бессмертного» с ее участием, пестрящий страшными сценами, на самом деле учит любить и защищать то, что ты любишь.

Военный фильм «Спасти бессмертного», наполненный жестокими сценами, на самом деле является историей о том, как важно любить и защищать то, что для тебя действительно ценно. Этот глубокий философский смысл фильма раскрыла в беседе с 5-tv.ru актриса Валерия Платонова, сыгравшая одну из главных ролей в картине.

«Я считаю, что вся наша драматургия и вообще все искусство — оно про любовь. Про любовь, про любовь к ближним нашим, про любовь к будущему поколению, про любовь к нашим ушедшим предкам. Я считаю, что любая история несет огромную любовь. И я старалась ее нести через фильм», — заявила Платонова.

