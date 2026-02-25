В РФ предупредили зарубежные автоконцерны об условиях возврата на рынок страны

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Вернуться можно по стандартной процедуре — через опционы обратного выкупа активов. Но не всем предоставят такую возможность.

Большинство зарубежных автопроизводителей, которые ушли с российского рынка, формально сохранили возможность вернуться — через опционы обратного выкупа активов. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил президент Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Однако, по его словам, такой механизм не означает автоматического допуска к работе в России. Компании, вовлеченные в военно-техническое сотрудничество с Украиной, могут столкнуться с запретом на возвращение.

Несмотря на то, что официально закрепленных критериев возвращения иностранных компаний пока нет, в публичном пространстве уже обозначили основные подходы. Так, структуры, которые участвуют в военно-техническом взаимодействии с Украиной, с высокой долей вероятности не смогут рассчитывать на возобновление деятельности в России.

До этого стало известно о расширении участия отдельных европейских компаний в оборонных проектах. Французский автоконцерн Renault подключился к производству военных беспилотников. При этом руководство компании ранее допускало возможность возвращения в Россию.

