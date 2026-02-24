Инструкции от кураторов: школьница оставила расписку перед поджогом АЗС в Петербурге

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

Девочка планировала участвовать в «секретной операции» и зафиксировала свои обязательства на бумаге.

В Санкт-Петербурге 15-летняя ученица средней школы совершила поджог автозаправочной станции, предварительно подготовив письменное заявление о готовности выполнять приказы кураторов. Об этом сообщило издание 78.ru.

Согласно материалам дела, инцидент произошел днем 23 февраля на улице Савушкина. Подросток оставила по месту своего жительства расписку, в которой указала, что намерена оказывать содействие в проведении специальной контртеррористической миссии на территории города. В тексте документа школьница подчеркнула, что обязуется беспрекословно следовать всем распоряжениям, поступающим от лиц, представлявшихся сотрудниками ФСБ.

Следственные органы установили, что нападение на объект инфраструктуры совершили около 13:00. В результате преднамеренного возгорания на территории АЗС никто из сотрудников или посетителей не получил травм, однако действия несовершеннолетней квалифицировали по крайне тяжелой статье.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса — террористический акт. Правоохранители подчеркнули, что девочка действовала не по собственной инициативе: к совершению опасной диверсии ее подтолкнули и фактически вынудили анонимные третьи лица, осуществлявшие дистанционное управление ее действиями.

Правоохранительные органы продолжают выяснять личности организаторов, которые ввели ребенка в заблуждение, используя легенду о работе на спецслужбы. Подобные схемы вовлечения молодежи в преступную деятельность в последнее время фиксируют в разных регионах страны.

Специалисты отметили, что злоумышленники часто используют психологическое давление и манипуляции, чтобы заставить подростков совершать радикальные поступки под прикрытием «государственной необходимости» или секретных заданий. На данный момент устанавливается полный круг лиц, причастных к вербовке несовершеннолетней петербурженки и координации поджога.

