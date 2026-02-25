Кошкам все равно: ученые доказали эмоциональную независимость питомцев

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Исследователи выяснили, почему пушистые любимцы не считают людей своими защитниками.

Кошки не рассматривают своих владельцев как источник безопасности или эмоциональной поддержки. Об этом сообщает издание The Times со ссылкой на эксперимент специалистов из исследовательского университета Будапешта.

В ходе научной работы эксперты проанализировали поведение 15 животных в условиях незнакомой обстановки. Каждую особь помещали в закрытую комнату, где она находилась либо с хозяином, либо с абсолютно посторонним человеком, либо в одиночестве. Оказалось, что поведение кошек практически не менялось в зависимости от того, кто был рядом: они не искали утешения у знакомого человека и не проявляли к нему большего доверия, чем к случайному встречному.

Руководитель исследования Питер Понграц отметил, что пока собаки смотрят на своих владельцев как на «базу безопасности», кошки в стрессовой ситуации полагаются исключительно на себя. Ученый подчеркнул, что дружелюбные питомцы одинаково охотно позволяли гладить себя и хозяевам, и незнакомцам, а осторожные животные держали дистанцию в обоих случаях без исключения.

По мнению экспертов, такая самостоятельность обусловлена биологической природой хищника. Сожительство с людьми для этого вида всегда было вопросом прагматичного симбиоза — защиты зерна от грызунов в обмен на кров, — но не эмоционального приручения.

Биологи подтвердили гипотезу о том, что кошки, по сути, так и не стали домашними животными в полном смысле слова. В отличие от собак, которых люди выводили для службы и охраны, коты сохранили способность выживать в дикой природе без посторонней помощи.

Понграц добавил, что общение с человеком выгодно пушистым хищникам, так как гарантирует им еду и комфорт, однако уровень их психологической зависимости остается крайне низким. Это не означает полного отсутствия чувств, но подтверждает, что кошки воспринимают владельцев скорее как равных партнеров по территории, а не как «родителей» или вожаков, способных защитить в трудную минуту.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.