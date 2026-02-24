Чужая среди своих: канадка заговорила с русским акцентом после операции

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Макеев

У женщины проявилось необычное неврологическое расстройство.

Жительница Канады Тара Ливингстон начала говорить с ярко выраженным русским акцентом после перенесенного оперативного вмешательства. Об этом сообщило издание Jam Press.

Проблемы со здоровьем начались у Тары еще в ноябре 2023 года, когда у нее случился инсульт. После удара у канадки возникли сложности с пониманием окружающих и произношением, однако благодаря длительным занятиям со специалистами ее состояние начало стабилизироваться. Тем не менее, новый этап лечения в феврале 2024 года принес неожиданные последствия — придя в сознание после наркоза, пациентка обнаружила, что ее интонации и произношение стали напоминать речь человека из России.

Сама Тара Ливингстон признается, что была крайне озадачена случившимся. Специалисты, обследовавшие женщину, поставили ей редкий диагноз — синдром иностранного акцента. Это специфическое нарушение работы мозга, возникающее вследствие травм или сосудистых катастроф.

При такой патологии повреждаются зоны, ответственные за ритм, интонацию и артикуляцию, из-за чего родная речь пациента начинает звучать для окружающих как иностранная. При этом человек не приобретает знаний нового языка и не меняет свой словарный запас, трансформируется лишь звуковая оболочка слов.

Ситуация серьезно осложнила жизнь канадки, так как теперь ее постоянно принимают за иммигрантку. Женщина со слезами на глазах рассказывает, как ей приходится регулярно отвечать на вопросы незнакомцев о том, из какой страны она приехала.

По словам пациентки, осознание того, что ее принимают за чужую в собственной стране, буквально разбивает ей сердце. Подобные случаи медицине известны, но они исчисляются лишь десятками по всему миру. Ранее были инциденты, когда пациенты после тяжелых заболеваний внезапно начинали имитировать ирландский или другие акценты, никогда не посещая эти регионы.

