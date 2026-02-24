«Даже взрослая девушка не заметила»: экс-солистка «Вороваек» о гибели своих детей

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Смертельный спуск в Оренбуржье унес жизни дочери и сына шансон-исполнительницы.

Двое детей бывшей участницы музыкального коллектива «Воровайки» Яны Павловой погибли во время зимних развлечений в Оренбургской области. Подробности трагедии шансон-исполнительница рассказала в беседе с 360.ru.

Причиной гибели стали особенности рельефа, скрытые под свежим слоем снега. Согласно информации певицы, дети спускались с очень высокой насыпи и не заметили на траектории движения глубокое углубление в земле. Провалившись в яму на большой скорости, они получили травмы, несовместимые с жизнью.

«Они не на том, не на нужном месте катались. Снег у нас только прошел. На днях много снега было, и все это сливалось в единый белый цвет, и даже она, взрослая девушка, не заметила», — объяснила артистка.

Траурная церемония прощания и похороны пройдут 25 февраля.

Вечером в овраге неподалеку от села Подгородняя Покровка обнаружили тела 22-летней девушки и ее десятилетнего брата. Продюсер группы Никита Надыктов в разговоре с 5-tv.ru сообщил, что по факту произошедшего проводится расследование.

По данным правоохранительных органов, 22 февраля 2026 года было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Следственные органы выясняют все детали трагедии, назначены необходимые экспертизы.

Параллельно проверку начала областная прокуратура — ведомство намерено дать правовую оценку обстоятельствам и возможным причинам случившегося. Предварительно сообщается, что гибель девушки и ребенка могла быть связана с неудачным спуском на санках.

Жители села организовали сбор помощи для матери погибших. Прощание и похороны планируют провести в ближайшие дни.

