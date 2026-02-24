Уроженку Санкт-Петербурга приговорили к 18 годам колонии за госизмену

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Фигурантка дела вела скрытое наблюдение за местами проживания, автомобилями и маршрутами передвижения представителей командования российской армии.

Южный окружной военный суд вынес приговор гражданке России Дарье Доновой по делу о госизмене. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

Фигурантку дела приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также штрафу 500 тысяч рублей.

Суд признал подсудимую виновной по статьям о государственной измене, незаконном обороте взрывчатых веществ и приготовлении к террористическому акту.

По материалам дела, Донова вместе со знакомой в ноябре 2024 года, пребывая в Выборге, установила контакт с представителем украинской разведки. После этого женщины приехали в Ростов-на-Дону для выполнения полученных заданий.

Следствие установило, что до января 2025 года они вели скрытое наблюдение за местами проживания, автомобилями и маршрутами передвижения представителей командования Вооруженных сил, а также одного из должностных лиц Луганской Народной Республики.

Кроме того, в приговоре указали, что Донова по наводке кураторов приобрела компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и хранила их в арендованной квартире.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

Ранее, писал 5-tv.ru, специалист газовой службы из Белгорода получил 21 год лишения свободы за госизмену, контрабанду оружия, взрывчатых веществ и взрывного устройства. Мужчина анонимно установил контакт с представителями террористической организации — украинским военизированным объединением и согласился за деньги выполнять задания против безопасности России.

