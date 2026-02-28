Кризис романтики: почему пользователи массово удаляют приложения для знакомств

Фото: 5-tv.ru

Популярные сервисы для поиска партнеров стремительно теряют аудиторию и прибыль из-за усталости людей от цифрового общения.

Рынок мобильных сервисов для свиданий столкнулся с серьезным спадом интереса со стороны пользователей по всему миру в 2025–2026 годах. Об этом сообщает издание The Guardian.

Статистические данные указывают на глубокий кризис индустрии: количество платных подписок в Tinder сократилось на 7% в годовом исчислении, а компания Bumble была вынуждена уволить около 30% своего штата в рамках оптимизации расходов. Эксперты связывают это с тем, что алгоритмы и бесконечные свайпы превратили поиск близости в утомительную и безличную рутину, которая чаще вызывает депрессию, чем радость от новых знакомств.

Современные технологии, призванные упрощать жизнь, в сфере романтических отношений создали лишь дополнительные препятствия. Процесс заполнения профилей заставляет людей демонстрировать только фасад, скрывая реальную личность, что неизбежно ведет к разочарованиям.

Автор материала Дейв Шиллинг отмечает, что даже появление новых игроков, таких как сервис Duet, не спасает ситуацию. Новые приложения пытаются внедрить гиперспецифичные теги, позволяя искать «любителей кофе» или «стильных людей», но это лишь добавляет формализма. В итоге пользователи все чаще сталкиваются с гостингом — резким прекращением общения без объяснения причин, что делает «цифровое озеро» знакомств токсичным и малопригодным для построения искренних связей.

Несмотря на доминирование технологий, реальный мир сохраняет свое очарование и предлагает более живые способы взаимодействия. Личный опыт многих людей показывает, что случайная встреча на вечеринке или неловкий комплимент в офлайне могут оказаться эффективнее любых математических формул успеха.

Хотя подходить к незнакомцам в реальности может быть страшно, именно такая смелость открывает путь к настоящим чувствам, которые невозможно упаковать в интерфейс смартфона. В условиях, когда приложения становятся пристанищем для скучающих или самовлюбленных личностей, возвращение к традиционным методам знакомства кажется логичным шагом для тех, кто ищет глубокую привязанность, а не просто очередное уведомление на экране.

