Давит, но не болит: кардиолог назвал главный сигнал организма перед инфарктом

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Важно вовремя распознать тревожные изменения.

Кардиолог Джереми Лондон рассказал о признаках, которые могут указывать на приближающийся инфаркт. Его рекомендации приводит издание Mirror.

По словам врача, наиболее опасным симптомом является ощущение давления или дискомфорта в области груди. При этом боль не всегда бывает острой или резкой. Нередко неприятные ощущения появляются во время физической активности и исчезают после отдыха. Это может свидетельствовать о том, что сердечная мышца испытывает нехватку кислорода — состояние, часто связанное с ишемической болезнью сердца. В запущенной форме такое нарушение способно привести к инфаркту.

Специалист также обратил внимание на другие признаки, которые не стоит списывать на усталость. В частности, насторожить должна одышка, возникающая при привычной нагрузке, а также выраженная слабость без видимой причины. Если повседневные действия — прогулка, подъем по лестнице или домашние дела — начинают даваться тяжелее обычного, это может быть тревожным сигналом.

Лондон подчеркнул, что игнорирование подобных симптомов опасно: своевременная консультация врача и обследование могут предотвратить серьезные последствия и сохранить жизнь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.