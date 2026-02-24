«Важно понимать разницу»: эффективны ли магний и мелатонин при бессоннице

Фото: 5-tv.ru

Длительная бессонница может быть признаком серьезных нарушений, требующих осмотра специалиста.

Мелатонин помогает быстрее заснуть и регулирует циркадные ритмы, а магний снижает уровень стресса и снимает тревогу. Об этом рассказала невролог Мария Медведева в беседе с изданием Газета.ру.

«Магний и мелатонин эффективны при бессоннице, но важно понимать разницу», — сказала эксперт.

Магний и мелатонин могут помогать при бессоннице. Однако первый помогает в случае, когда вы не можете уснуть из-за тревоги или беспокойных ног, а второй — если режим сна сбит или же при возрастной бессоннице.

Кроме того, магний расслабляет нервную систему, и его можно принимать в разное время в течение дня. Что касается мелатонина, то он не успокаивает, а просто дает сигнал мозгу, что пора спать. Лучше всего его принимать за час или два до отхода ко сну. Если же вас мучает тревога, то мелатонин бесполезен.

«Если бессонница длится дольше двух-трех недель и сопровождается апатией или сильной тревогой, это может быть признаком более серьезных нарушений, требующих осмотра специалиста», — подчеркнула Медведева.

