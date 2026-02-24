«Не совершал суицида»: отец оперного певца Кунгурова о своей версии его смерти

Фото: legion-media/Persona Stars/053

Родные эстрадного исполнителя отвергают версию его добровольного ухода из жизни.

Родственники погибшего певца Евгения Кунгурова вновь обсудили обстоятельства его смерти в эфире федерального телеканала. Артист скончался в апреле 2024 года, его тело обнаружили возле дома на Зоологической улице в Москве. Близкие до сих пор категорически отрицают версию самоубийства.

Отец певца, Виктор Евгеньевич, заявил, что у сына не было крупных долгов, а единственную задолженность в 400 тысяч рублей погасили родные после вступления в наследство.

Родитель Евгения рассказал, что на протяжении восьми месяцев пытался добиться постановления следователя. Он отметил, что выводы о смерти исполнителя строятся только на показаниях вдовы Ирины и няни. По его словам, Ирина могла иметь личный интерес в этих обстоятельствах, а конфликты в семье мешают встречам отца с внуками и создают психологическое давление на сына.

«Она пишет, что они жили хорошо и не ругались. Думаю, что самой заинтересованной была она. Он ей не нужен был, у нее была договоренность с первым мужем, что она родит детей, уйдет и дети будут записаны на его фамилию», — сказал мужчина.

Первая жена артиста, Наталья Троицкая, также выразила сомнения в версии самоубийства. Она подчеркнула, что Евгений отличался ответственностью и не оставил бы без присмотра детей — сына Ивана и дочь Ариадну.

По словам Троицкой, певец иногда сталкивался с депрессией, но всегда с ней справлялся, а при необходимости обращался к психологу. Она отметила, что у него были трудности на ранних этапах карьеры, но они не могли стать причиной трагедии. Наталья добавила, что не знает возможного мотива для убийства, а события могли быть случайностью. По ее словам, артист имел долги, но никогда не погружался в запои.

«Возможно, это трагическая случайность. У него было много долгов. В депрессию, в запой, он не уходил», — сказала Троицкая.

Адвокат Виктора Евгеньевича, Евгений Черноусов, сообщил, что уголовное дело до сих пор не возбудили, провели лишь проверку. Он пояснил, что в квартире во время трагедии мог находиться кто-то еще, кто удалил отпечатки с ножа.

Юрист отметил, что настаивает на проведении следственного эксперимента с манекеном и указал на то, что у певца была черепно-мозговая травма, полученная, вероятно, при жизни от твердого предмета. К тому же адвокат подчеркнул, что тело невозможно было переместить иначе, кроме как под предлогом самоубийства, и есть основания полагать, что смерть наступила иначе.

Что известно о гибели Евгения Кунгурова

Российский оперный и эстрадный певец Евгений Кунгуров скончался в возрасте 40 лет 8 апреля 2024 года. Причиной его смерти назвали самоубийство. Уточнялось, что характер травм указывал на две попытки суицида со стороны Евгения за один вечер. На руках певца обнаружили ссадины и порезы.

Известно, что Кунгуров несколько лет страдал от депрессии. Он лежал в психбольнице в 2023 году. Официально Евгений не состоял на учете, однако регулярно посещал психиатра в частной клинике.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что погубило оперного певца Евгения Кунгурова. Отец певца подтверждал тогда, что сын на момент ухода из жизни действительно был нездоров в психическом плане.

