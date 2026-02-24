Снегопад в Москве сняли из космоса: «Роскосмос» показал накрывший столицу циклон

Фото: Telegram/Роскосмос/roscosmos_gk

Наиболее сложную обстановку спрогнозировали в центре российской столицы, на Садовом кольце, ТТК, МКАД и основных вылетных магистралях.

Спутниковый снимок циклона, который вновь принес в Москву обильный снегопад, опубликовал «Роскосмос» в Telegram-канале.

По информации компании, космические аппараты продолжают мониторинг атмосферного фронта и его перемещения.

При этом службы столицы на фоне ухудшения погоды предупредили о возможных проблемах с транспортом. В Департаменте транспорта Москвы сообщили, что вероятны затруднения движения, и рекомендовали жителям по возможности пересесть на общественный транспорт.

По данным Центра организации дорожного движения Москвы, уровень загруженности дорог достиг четырех баллов, а средняя скорость автомобилей составила около 30 километров в час.

Наиболее сложную обстановку спрогнозировали в центре города, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце, МКАД и основных вылетных магистралях. Водителям посоветовали планировать поездки после 20:00 по московскому времени.

Про неблагоприятные погодные условия ранее предупредила и Росавиация. В ведомстве допустили вероятность задержек и отмен рейсов и призвали пассажиров уточнять информацию о статусе своих вылетов заранее.

Как сообщал 5-tv.ru ранее, погода в России все чаще принимает аномальные параметры. Так, высота снежного покрова в Москве зимой 2024 года также оказалась аномальной. Она составляла 62-64 сантиметра.

