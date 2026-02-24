Подрыв автомобиля ДПС на площади у Савеловского вокзала сняли на видео

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Следственный комитет установил личность подрывника.

Появились кадры подрыва автомобиля ДПС на площади Савеловского вокзала в Москве, в результате чего погиб один сотрудник полиции. Видео выложила московская полиция.

На записи можно увидеть момент, как подрывник подошел к служебной машине, после чего прогремел взрыв. Преступник погиб на месте. В результате случившегося транспорт получил сильные повреждения.

Все произошло после полуночи 24 февраля. На месте погиб старший лейтенант полиции Денис Братущенко — инспектор отдельного батальона ДПС Северо-Восточного округа столицы. Ему было 34 года. В органах служил с 2019 года. У него остались жена и двое детей. В МВД сообщили, что семье погибшего и раненым сотрудникам окажут всю необходимую помощь.

Двое других сотрудников полиции получили повреждения разной степени тяжести. Один из пострадавших поступил в Боткинскую больницу с ушибом головного мозга, второй — с ожогом лица и контузией.

Ранее 5-tv.ru писал, что Следственный комитет установил личность подорвавшего машину полиции у Савеловского вокзала мужчины.Молодой человек 22 лет, подорвавший автомобиль ДПС, прибыл из Санкт-Петербурга.

