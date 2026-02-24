Песков: Россия пока полностью не достигла целей военной операции на Украине

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ключевой задачей является обеспечение безопасности жителей востока Незалежной.

Цели специальной военной операции (СВО) на Украине пока не достигнуты полностью, поэтому она продолжается. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Полностью — да, цели еще не достигнуты, поэтому специальная военная операция продолжается», — отметил он.

К тому же Песков подчеркнул, что ключевой задачей является обеспечение безопасности жителей востока Украины, которые проживали и продолжают жить в этом регионе.

Представитель Кремля также отметил, что после вовлечения США и европейских стран ситуация приобрела более широкий характер и фактически переросла в конфликт иного масштаба.

Песков, отвечая на вопрос о перспективах урегулирования украинского конфликта, охарактеризовал переговорный процесс как сложный. Однако официальный представитель Кремля добавил, что консультации продолжаются в рабочем формате.

До этого, как писал 5-tv.ru, официальный представитель МИДа России Мария Захарова заявила, что достижение устойчивого и справедливого мира на Украине требует устранения первопричин кризиса. По ее словам, Россия ведет соответствующую работу по дипломатическим каналам. Захарова также напомнила, что после событий 2014 года на Украине усилились национал-радикальные настроения, а население Донбасса сталкивалось с репрессивными мерами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.