Жители Петербурга устроили игру в теннис на льду Фонтанки

На импровизированной площадке собрались десятки человек.

Жители Петербурга так устали от затяжной зимы, что решили организовать себе самое настоящее летнее развлечение! На льду Фонтанки установили сетку и провели серию матчей по пляжному теннису. Это такая разновидность привычной дисциплины, в которую играют только в теплое время года.

В итоге на льду собрались десятки человек, не только игроки, но и прохожие, которые с удовольствием снимали их на телефоны. И это несмотря на запрет, который действует с 25 декабря.

Ранее 5-tv.ru писал, что немецких туристов унесло в море на льдине с сауной.

В Швеции пятеро туристов из Германии превратили льдину в судно. Они отпилили кусок льда, приделали мотор и вышли в море. На «борту» даже соорудили рабочую сауну.

Вот только плавсредство оказалось не самым надежным. По данным местной администрации, волны от проплывающих мимо лодок разбили лед. А путешественники беспомощно дрейфовали, пока их не подобрал проходящий мимо паром.

