На киностудии имени Горького открыли десять новых павильонов с современным оборудованием

В мире не так много площадок, которые могут похвастаться подобной инфраструктурой.

Историческое событие для российского кинематографа. На студии имени Горького сегодня открыли десять новых павильонов, размер комплекса увеличился почти в десять раз. Теперь это площадка мирового уровня с высокотехнологичным оборудованием! На ней можно будет воплотить любые, даже самые смелые задумки создателей фильмов.

«На самом деле, здесь созданы возможности, которых наверное в Москве сегодня практически нет, именно с точки зрения павильонных съемок. И надо сказать, что и в мире не очень много точек есть, которые обладают такой блестящей инфраструктурой. Поэтому, у нас уже снимается здесь проект „Весельчак У“ — продолжение нашего легендарного фильма „Сто лет тому вперед“. И, конечно, мы сейчас с огромным интересом будем исследовать эти площадки», — отметила генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

Павильоны настолько универсальны, а смена декораций занимает так мало времени, что постановочных сцен можно снять больше, чем дней в году.

